OL : Tousart tranche clairement sur son avenir à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lucas Tousart a très clairement poussé vers la sortie Maxime Gonalons la saison passée, l'emblématique capitaine de l'Olympique Lyonnais ayant bien compris que son avenir était de plus en plus menacé à l'OL. Et du haut de ses 20 ans, le milieu de terrain rhodanien continue sa progression, au point d'être devenu un des cadres de Bruno Genesio et même un candidat très sérieux, durant l'été, au poste de capitaine de Lyon, avant que l'entraîneur de l'OL choisisse finalement Nabil Fekir.

Forcément, ces performances de Lucas Tousart ne passent pas inaperçues en Europe, au point que des rumeurs évoquent déjà l'intérêt de grosses cylindrées continentales. Pas de quoi tourner la tête du joueur lyonnais. « J’ai prolongé en mai donc je n’ai pas forcément eu de sollicitations. Le mercato est passé assez vite, j’étais concentré sur Lyon. Mais c’est vrai qu’il y a eu des petites touches. Mon objectif c’était de rester à l’OL. J’y suis encore pour un petit bout de temps », a très clairement prévenu, sur Olympique-et-lyonnais.com, Lucas Tousart, qui est lié jusqu’en 2022 avec l’OL, ce qui laisse évidemment du temps à tout le monde, même si le milieu de terrain a clairement le désir de continuer encore sa route dans la capitale des Gaules.