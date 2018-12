OL : Tousart ne se fâche pas sur ce sujet...qui fâche

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant lors des deux derniers matches de Ligue 1 joués par l'Olympique Lyonnais, Lucas Tousart n'était pas tellement habitué à ce genre de traitement de la part de Bruno Genesio. Bien installé au coeur du jeu de l'OL, le milieu de terrain de 21 ans semblait être lancé dans une saison durant laquelle il allait tout casser. Mais deux expulsions consécutives contre Dijon et le PSG, et une rude concurrence, ont changé la donne. Pas de quoi affoler Lucas Tousart qui puise dans cette situation de la motivation.

« C’est vrai que cette saison est un peu plus délicate pour moi. J’avais bien commencé mais j’ai connu un petit coup de mou après la préparation. C’est ainsi… il y a pas mal de monde au milieu et ça pousse tout le monde à se surpasser. On veut montrer au coach qu’on mérite notre place. Et ça passe par de bonnes prestations à l’entraînement, comme en match. C’est que du positif : la concurrence nous stimule, nous oblige à tout donner. Il faut aussi prendre conscience des points que l’on a à travailler. La concurrence a également du bon dans le sens où elle nous permet d’observer les autres et, parfois, de s’en inspirer en améliorant certains points », a confié, sur le site de l'Olympique Lyonnais, un Lucas Tousart enthousiaste à l'idée de connaître lundi l'adversaire de son équipe en Ligue des champions.