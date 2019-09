OL : Tousart le maudit ? Schneider réclame du respect à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant contre Bordeaux, et entré à la 65e à la place de Jeff Reine-Adélaïde, Lucas Tousart n'avait également pas joué 90 minutes à Montpellier. Et après les propos de Juninho en tout début d'été concernant le milieu de terrain international Espoirs, certains commencent à se demander si Lucas Tousart aura totalement sa chance avec Sylvinho. Car après ses deux copies parfaites rendues avec Lyon contre Monaco et Angers, le milieu de l'OL est déjà sur la sellette.

Pour Grégory Schneider, l'entraîneur brésilien de Lyon est quand même bien sévère avec un joueur qui apporte énormément à l'OL. « Le cas Tousart c’est intéressant. L’an dernier, Lucas Tousart c’était le mec que Genesio carrait un peu. A chaque fois c’était lui le premier qui sortait à l’heure de jeu, ou alors il faisait un ou deux bons matchs et on ne le remettait pas. Là, Sylvinho et Juniho arrivent et il dit, il va falloir autre chose que Tousart. Lui c’est un joueur d’équipe et c’est un peu le problème général de Lyon, il y a beaucoup de solistes, mais il y a peu de joueurs d’équipe. Pour moi, un joueur d’équipe c’est quelqu’un qui cultive l’espace vital du voisin. Et à l’OL, tu as l’impression qu’ils ont tous besoin de leur propre espace vital et qu’ils bouffent sur celui du voisin au lieu de l’améliorer », a confié le journaliste de Libération sur Yahoo.