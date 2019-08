OL : Tousart était attaqué, il répond à sa façon

Dans : OL, Ligue 1.

Tancé par Juninho lors de sa première conférence de presse à Lyon, Lucas Tousart a répondu de la plus belle des façons face à Monaco vendredi soir en ouverture de la Ligue 1. En effet, l’OL n’a peut-être pas besoin de recruter un milieu défensif plus technique que l’international espoirs français, comme le suggérait le directeur sportif brésilien, au vu des progrès déjà affichés par Lucas Tousart en quelques semaines seulement. Pour le joueur, titulaire dans l’esprit de Sylvinho en ce début de saison, il est important de prouver à tout le monde qu’il peut être le joueur parfait pour Lyon dans ce secteur de jeu.

« Je me suis bien senti contre Monaco. J’ai la chance d’évoluer avec des joueurs de qualité au milieu de terrain. On se découvre avec Thiago Mendes. Il y a des automatismes qui se créent. Je pense que je peux apporter quelque chose dans cette équipe. J’ai un peu plus de liberté sur le terrain. C’est à moi de m’exprimer avec mes qualités. Le coach insiste beaucoup sur l’équilibre de l’équipe. Tout le monde participe à ce travail. Savoir que j’ai des joueurs à mes côtés qui sont capables de faire les efforts libère mon jeu et me laisse plus de possibilités offensives » a commenté dans l’émission OL Access un Lucas Tousart plus motivé que jamais à l’idée de prouver sa vraie valeur.