OL : Tousart cible du Barça, sa réponse est cash

Depuis quelques semaines, la rumeur fait de Lucas Tousart une cible potentielle du FC Barcelone, le club catalan ayant compris grâce à Samuel Umtiti que l'OL était réellement un énorme pourvoyeur de jeunes joueurs talentueux. Et évidemment, ces bruits sont parvenus aux oreilles du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, lequel a directement été interrogé sur cet éventuel contact avec le Barça. Sans dribbler la question, Lucas Tousart a fait savoir son opinion concernant un éventuel départ vers le FC Barcelone.

« L’intérêt du Barça ? Forcément c’est flatteur. Mais bon je suis comme vous, je lis ce qui se dit dans la presse et on n’est pas forcément au courant. Et là il y a des tas de gens qui m’envoient des messages. Pour ma part, ça me fait plaisir, mais il ne faut pas s’enflammer. Je suis encore très jeune, je suis très bien ici à Lyon et je vais rester le temps nécessaire et que je voudrai. Même si ces infos sortent, moi je suis à Lyon et j’y suis très bien », a précisé Lucas Tousart, qui ne veut surtout pas qu'on lui mette une pression excessive avec cette histoire durant toute la saison. L'Olympique Lyonnais va apprécier la réaction de son jeune joueur.