OL : Tousart a souffert, il demande de l'aide au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais, Lucas Tousart compte bien franchir un nouveau cap la saison prochaine.

Supporters des Gones, rassurez-vous, le milieu de 21 ans n’a pas l’intention de faire ses valises. Même si son nom revient parfois dans l’actualité mercato, comme ces derniers jours avec l’intérêt de l’Atlético Madrid, l’ancien Valenciennois veut poursuivre sa progression à l’OL. Cela tombe bien, l’exercice à venir sera plein de défis avec la Ligue des Champions.

« Il y a toujours des paliers à franchir. La saison passée a été importante pour moi car la première en tant que titulaire. Il ne faut pas que je m’endorme, que je continue à progresser, a confié la sentinelle au site officiel du club. J’ai pas mal de progrès à faire dans l’utilisation du ballon, notamment pour aider l’équipe à ressortir le ballon et créer des espaces. J’ai aussi envie qu’on aille le plus loin possible en Ligue des Champions. Gagner quelque chose est un vrai objectif. Ce serait magnifique car ce sont des souvenirs qui restent à vie. »

Tousart veut souffler

Mais pour progresser, Tousart sait qu’une saison à 49 titularisations n’est pas forcément l’idéal. Du coup, l’arrivée d’une recrue ne lui déplairait pas. « Je suis content de pouvoir jouer et m’exprimer. Si quelqu’un arrive, ça peut me faire du bien pour stimuler la concurrence et me permettre de souffler quand les saisons sont longues, a-t-il expliqué. On verra ce que le club envisage de faire. » L’OL espère en effet recruter une doublure pour l’international Espoirs français, sans pour autant le mettre en concurrence.