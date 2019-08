OL : Tousart a répondu à Juninho, il est scotché !

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi, l’OL a disposé de Monaco sans difficulté (0-3), profitant notamment de l’expulsion très précoce dans la rencontre de Cesc Fabregas.

Mais à la surprise générale, c’est un milieu défensif lyonnais qui a été l’homme du match, à savoir Lucas Tousart. Auteur d’un but, l’international espoirs français a affiché un niveau que l’on ne lui connaissait pas. Et du côté de la capitale des Gaules, cela en a scotché plus d’un à commencer par Giovanni Castaldi, le journaliste de Yahoo Sport, qui n’a pas oublié que Juninho avait piqué Lucas Tousart lors de sa première conférence de presse au début de l’été.

« Alors évidemment à onze contre dix il n’y avait aucun pressing en face, mais Tousart a été exceptionnel contre Monaco. Et c’est fort quand on sait que les premières déclarations de Juninho à Lyon c’était « on a Tousart c’est bien mais on veut quelqu’un de plus doué techniquement». Avec Thiago Mendes, qui est là, on a l’impression, depuis des années, ça peut très bien marcher. Le seul point noir selon moi c’est Joachim Andersen, il doit monter en puissance car on voit vraiment une différence avec Jason Denayer » a indiqué le journaliste, ravi de constater l’évolution de Lucas Tousart et qui espère que les progrès affichés par le milieu lyonnais se confirmeront dans les prochaines semaines.