OL : Touche pas à mon ancien président Aulas !

Dans : OL, Ligue 1.

Très présent sur la scène médiatique, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas ne fait pas l’unanimité.

Chez ses rivaux notamment, le dirigeant agace à cause de ses nombreuses interventions. Il est vrai que le patron du club rhodanien a tendance à commenter tous les sujets sur Twitter. Comme lorsqu’il a dénoncé l’erreur d’arbitrage en faveur de l’Olympique de Marseille à Montpellier dimanche dernier. Le genre de publication qui n’arrange pas sa cote de popularité. En revanche, ce côté protecteur fait le bonheur des Lyonnais, ce dont Anthony Réveillère a bien profité pendant ses 10 années à l’OL.

« Il protège son club. Après, c'est vrai qu'il prend peut-être les choses trop à cœur. Mais pour moi, c'est un président qui mérite le respect par rapport à tout ce qu'il a fait, a encensé l’ancien latéral droit sur Europe 1. Il n'aime pas qu'on attaque son club alors il réagit à chaque attaque. C'est sa façon de faire. A partir de là, on respecte. » L’ex-international français avait quitté Lyon en fin de contrat en 2013, non sans une petite passe d'armes avec son ex-président, au sujet d'une blessure au genou soignée sans opération, et contre l'avis médical du staff lyonnais.