OL : Touché coulé, Marcelo craque à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré une prestation plutôt correcte sur un plan personnel contre Angers vendredi, Marcelo a été pris à partie par les supporters de l’Olympique Lyonnais à l’issue du match.

« Tu ne respectes pas le club, respecte le maillot » disaient notamment, en substance, les fans du club rhodanien à l’ancien défenseur du Besiktas Istanbul. Auteur d’une saison plutôt moyenne, le Brésilien vit très mal les critiques des supporters de l’OL. A tel point que dans l’entourage du joueur, on estime que les bornes ont été dépassées. Le ton monte, en plein sprint final...

« Il est touché par cet événement. La critique est normale, parfois bénéfique même, mais là, ces supporters de l’OL ont franchi les limites. Il faut aussi que les supporters sachent supporter et pas seulement critiquer » a ainsi fait savoir un proche de Marcelo à Foot-Mercato. Reste maintenant à voir quel sera le comportement du joueur pour les cinq prochains matchs de l’OL. D’autant que le club rhodanien devra négocier quelques rencontres délicates, comme face à Lille ou Marseille dans les prochaines semaines. Et un Marcelo atteint mentalement rendrait forcément l’OL plus friable sur le plan défensif…