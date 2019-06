OL : Tottenham ? Ndombele n'a pas trouvé mieux que ça ?

Dans : OL, Mercato.

Les négociations sont en cours selon Jean-Michel Aulas, mais Tanguy Ndombele fonce quand même vers Tottenham, le club qui a sa préférence actuellement.

Un choix qui ne se comprend pas pour certains observateurs, qui estiment que le milieu de terrain lyonnais aurait pu viser plus haut. C’est le cas de Pierre Maturana, persuadé que l’ancien d’Amiens pouvait trouver mieux que les Spurs, qui ne font pas partie des clubs légendaires en Europe, mais qui demeurent de solides outsiders chaque saison en Premier League, et viennent tout de même de disputer la finale de la Ligue des Champions.

« Ndombele à Tottenham ? C’est bien, mais il peut trouver mieux. Evidemment, Tottenham est un bon club qui fait une bonne passerelle entre Lyon et éventuellement un futur grand club. Mais j’ai l’impression que beaucoup de clubs supérieurs à Tottenham veulent remodeler leur milieu cet été. On peut penser à la Juve, à City, au Real… D’autres clubs peuvent taper à la porte pour Ndombele. Ce n’est pas contre Tottenham, qui a des choses à offrir à ce joueur-là. Mais je suis certain qu’il peut avoir mieux, et qu’il aura d’autres offres plus intéressantes à l’avenir », a expliqué le directeur de la rédaction de So Foot sur La Chaine L’Equipe. Tottenham comme un tremplin vers un club encore plus grand ? Le montant de son transfert, qui devrait dépasser les 50 ME, laisse en tout cas penser qu’il s’agit bien d’un premier choix pour toutes les parties concernées.