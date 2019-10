OL : Thiago Mendes un flop ? Non non et non !

Dans : OL, Ligue 1.

De nouveau titularisé au profit de Jeff Reine-Adelaïde face à Dijon samedi après-midi (0-0), Thiago Mendes ne parvient pas à faire l’unanimité.

Aussi bien auprès des supporters qu’en interne, où certaines critiques sont émises. « La saison dernière, certains étaient les meilleurs dans leurs clubs et qui, aujourd'hui, sont l'ombre d'eux-mêmes. Si je pense à Thiago Mendes ? Il y a peut-être des raisons que je ne connais pas ou que je ne veux pas prendre en compte mais lui comme d'autres doivent complètement s'assumer et se reprendre » lançait notamment Jean-Michel Aulas après le match nul concédé face aux Dijonnais à Décines.

Reste que si l’on se penche sur les chiffres, on peut s’apercevoir que Thiago Mendes n’est pas l’arnaque parfois dénoncée par certains observateurs de l’Olympique Lyonnais. En effet, en dépit des difficultés rencontrées par l’ancien Lillois, ce dernier est à ce jour le meilleur passeur de l’OL avec 3 passes décisives à son actif. De plus, le Brésilien affiche une moyenne de 46 passes tentées par match et 85 % de passes réussies. Enfin, il amène en moyenne une occasion franche par match, ce qui fait de lui le meilleur Lyonnais dans ce domaine à égalité avec Houssem Aouar. L’OL attend plus de Thiago Mendes c’est certain. Mais dire qu’il est un énorme flop voire une arnaque semble légèrement exagéré au vu de ces chiffres implacables livrées par la base de données WhoScored.