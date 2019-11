OL : Thiago Mendes n'a pas compris le bug Sylvinho

Dans : OL.

Après un début de saison chaotique, l’Olympique Lyonnais a pris la décision de se séparer de Sylvinho. Le Brésilien a été remplacé par Rudi Garcia dans la capitale des Gaules et Thiago Mendes n'explique pas ce bug.

Et à en croire les dernières performances de l’OL, le technicien français est parvenu à relancer un groupe au fond du seau sous Sylvinho. L’ancien entraîneur des Gones était pourtant globalement apprécié par les joueurs. Raison pour laquelle Thiago Mendes n’est pas parvenu à expliquer cet énorme bug de l’été dans les colonnes du journal L’Equipe. Par ailleurs, l’ex milieu de Lille est catégorique : Rudi Garcia et Sylvinho n’ont rien à voir dans le style de jeu.

« Ce n'est pas possible d'expliquer ce qui est arrivé (avec Sylvinho). Le manque de résultats met le feu, et dans ces cas-là, ça retombe sur l'entraîneur. Son travail est remis en cause et voilà, il a été démis de ses fonctions. Rudi Garcia est arrivé, le travail est différent, il a remis nos têtes à l'endroit : ce n'était pas possible d'être à deux points de la relégation. Lyon est un grand club, qui doit toujours viser la première partie du classement, le titre. Ils sont opposés en quelque sorte, dans le contrôle du ballon, la manière d'aborder le jeu offensif. Après, Rudi Garcia n'aime pas encaisser de but, comme Sylvinho ! Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux derniers résultats, nous abordons les matches qui viennent avec plus de sérénité » a expliqué Thiago Mendes, pour qui le bug Sylvinho est totalement inexplicable à Lyon…