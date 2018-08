OL : Terrier qui pousse Mariano sur le banc, Obraniak acquiesce

Dans : OL, Ligue 1.

Préféré à Mariano Diaz dans le trio offensif de l'Olympique Lyonnais contre Strasbourg vendredi (2-0), Martin Terrier a marqué les esprits. Pas étonnant selon Ludovic Obraniak.

Auteur d'une première saison pleine sous le maillot du club rhodanien, avec lequel il a marqué 18 buts en Ligue 1, Mariano Diaz peine à retrouver la plénitude de ses moyens. Titulaire mais inoffensif lors des deux premières journées de championnat, l'ancien du Real Madrid a ciré le banc de touche pour la réception de Strasbourg. Pas pour laisser sa place à Nabil Fekir, mais plutôt pour donner une chance à Martin Terrier. Meilleur buteur de la préparation à Lyon, l'attaquant de 21 ans en a donc profité pour se montrer à son avantage. Auteur de son premier but en match officiel pour sa première titularisation au Groupama Stadium et à l'origine de la seconde réalisation lyonnaise, l'ancien Lillois a été le grand acteur de la victoire de l'OL face à son ancien club alsacien. Une réussite de Bruno Genesio que Ludovic Obraniak a tenu à souligner.

« Si tu as suivi les matchs amicaux de l’OL, tu as vu que Terrier a été énorme. Il a joué souvent, il a marqué quasiment à chaque fois et c’est une juste récompense. Même si tu es l’attaquant prioritaire, le petit jeune derrière a été bon. Là, il a du temps de jeu, il est décisif. Le leader offensif de l'OL ? Fekir est la pièce maîtresse. C’est lui qui va apporter du liant et donner une cohérence au jeu offensif de l’OL », a lancé, sur les ondes de RMC, le joueur passé par Lille, qui estime donc que Mariano Diaz a clairement du souci à se faire avec Terrier, alors que son nom circule du côté du FC Séville en cette fin de mercato.