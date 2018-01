OL : Terrier pour 15ME, Domenech y voit une énorme erreur au mercato

Dans : OL, Mercato, OM, LOSC, RCSA.

Les rumeurs qui envoient Martin Terrier à l'Olympique Lyonnais se multiplient, alors que la concurrence semble s'être musclée dans ce dossier, l'OM étant entré dans la danse. Même si Jean-Michel Aulas a calmé le jeu, conscient que l'intérêt de l'OL risque de faire grimper le tarif déjà élevé de jeune attaquant du LOSC prêté à Strasbourg, le club rhodanien paraît réellement vouloir s'offrir l'international Espoirs.

Interrogé sur cette possible signature de Martin Terrier à Lyon, Raymond Domenech estime que ce serait une grosse erreur d'investir lourdement sur ce joueur au mercato. « Terrier à Lyon, j’ai du mal à y croire car des jeunes joueurs et des avant-centres ils en ont déjà. Contre Angers, l'OL avait aligné devant deux joueurs de 17 et 18 ans qui sont internationaux. Je vois mal l’OL rajouter un jeune comme cela, comment ils feront pour les faire jouer ? Car pour les valoriser et les revendre, il faut les faire jouer. Sauf s’ils se séparent de Cornet, Depay...et peut-être Fekir, je ne vois pas l'intérêt », a expliqué, sur la chaîne L'Equipe, Raymond Domenech, dont on connaît la proximité avec l'Olympique Lyonnais. A toutes ces interrogations, seul Jean-Michel Aulas a la réponse...