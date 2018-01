OL : Terrier à l'OL ? Aulas fait une confidence

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, RCSA, LOSC.

Samedi soir, le quotidien La Voix du Nord a lâché une petite bombe en affirmant que l'Olympique Lyonnais avait fait une offre entre 15 et 20ME au LOSC afin de s'attacher les services de Martin Terrier, l'attaquant lillois prêté cette saison à Strasbourg. Car même si Lille aurait clairement besoin d'un joueur tel que Terrier, Christophe Galtier a reconnu après la victoire de son équipe à Caen que le retour de l'attaquant n'était pas à l'ordre du jour. Le coach du LOSC sait bien que financièrement la formation est dans le rouge et que l'argent du transfert éventuel de Martin Terrier servira à éviter le désastre, et pas plus.

Si Canal+ a confirmé que l'OL se bougeait dans ce dossier, Jean-Michel Aulas a lui pris la parole concernant l'attaquant de Strasbourg. « Martin Terrier ? Je ne suis pas au courant et cela m’étonnerait beaucoup car il est prêté et je ne pense pas que le club où il est prêté soit disposé à le lâcher », explique, dans L'Equipe, le président de l'Olympique Lyonnais. Des propos à évidement prendre avec des pincettes car il se dit que l'OL est prêt à signer tout de suite un gros chèque au LOSC pour Martin Terrier et ne faire venir l'attaquant que la saison prochaine, le laissant ainsi à Strasbourg jusqu'en juin.