OL : Tension et climat lourd, Sylvinho ne masque rien

Dans : OL, Ligue 1.

Sylvinho (entraîneur de l'Olympique Lyonnais après le nul de l'OL mercredi soir à Brest) : « Perdre les trois points dans les dernières minutes, cela n’est pas satisfaisant. C’est triste, c’est dur. On n’a pas très bien joué mais on avait l’opportunité de remporter ce match. Même sans être bon, il aurait fallu gagner aujourd'hui car la victoire amène de la sérénité. Après le match, le climat était lourd dans le vestiaire. On a parlé du manque de confiance qui génère de la peur. Je dois mettre mes joueurs dans de meilleures conditions, en les tranquillisant car je les sens tendus en ce moment. On a changé de schéma tactique car les joueurs sont capables de s’y adapter et on a changé de joueurs pour que certains puissent souffler et d’autres avoir du temps de jeu. L’accumulation des matches fait que je dois répartir la charge de travail entre les joueurs. »