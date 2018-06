OL : Taulier à l'OL et super-sub en Bleu, Fekir veut changer ça

Dans : OL, Equipe de France, Mondial 2018.

Véritable taulier à l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir a un statut totalement différent en Equipe de France puisqu’il a débuté la Coupe du monde sur le banc des remplaçants. Une situation difficile pour le capitaine rhodanien. Mais en conférence de presse ce mardi, le meneur de jeu des Bleus a expliqué qu’il était nécessaire de « s’adapter », tout en faisant le maximum pour inverser la tendance. Car pour Nabil Fekir, hors de question de se contenter du rôle de super-sub que l’on fait entrer à vingt minutes de la fin pour débloquer la situation.

« A Lyon, j'ai l'habitude de commencer les matchs, là on est en équipe de France, il faut s'adapter. Je peux apporter plus. Ce n’était pas une entrée très convaincante pour moi contre l’Australie. Un danger de rester super-sub ? Non, j'essaie de donner mon maximum avec le peu de temps de jeu que j'ai, ainsi qu'à l'entrainement. Je veux montrer que je peux faire partie de cette équipe. Mon genou ? Je me sens très bien, je n’ai plus aucune douleur. Je me sens comme avant ma blessure » a expliqué Nabil Fekir, dont l’ambition et l’état d’esprit plait sans doute à Didier Deschamps. Surtout le capitaine rhodanien est l’un des rares Français à avoir briller lors de l’opposition contre les jeunes du Spartak Moscou lundi…