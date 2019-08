OL : Tatarusanu va devenir un poison pour Lyon prévient Puydebois

Dans : OL, Mercato.

Arrivé libre en provenance de Nantes cet été, Ciprian Tatarusanu pensait obtenir le statut de gardien numéro 1.

C’était du moins la promesse de l’Olympique Lyonnais selon le portier de 33 ans, à qui la direction aurait assuré qu’Anthony Lopes était sur le départ. Quelques semaines plus tard, l’international portugais est toujours installé dans la cage des Gones. Tandis que la recrue estivale devra se contenter des coupes nationales. Un mensonge inacceptable pour le Roumain, à la recherche d’une porte de sortie en prêt. De son côté, le club rhodanien compte bien garder Tatarusanu, ce que Nicolas Puydebois lui déconseille fortement.

« Tout dépend de ce qu’on lui a dit à son arrivée. Si on lui a dit qu’il serait numéro 1 et qu’Anthony allait partir, il y a tromperie sur la marchandise, a commenté l’ancien gardien de l’OL dans les colonnes du Progrès. Et s’il ne joue pas, il peut sans doute dire adieu à la sélection. Ce qui est sûr c’est qu’à ce poste, on a besoin de stabilité et de loyauté. Je fais confiance à Grégory Coupet, qui est fédérateur, mais pour l’ambiance de travail, c’est difficile. » En effet, les états d’âme de l’ex-Nantais risquent de polluer le vestiaire lyonnais.