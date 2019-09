OL : Tatarusanu prend la parole et demande une faveur à Sylvinho

Dans : OL, Ligue 1.

Pour son premier match officiel de la saison, Ciprian Tatarusanu n’est pas passé inaperçu.

Opposé à l’Espagne (1-2 pour la Roja) jeudi en éliminatoires de l’Euro 2020, le gardien de la Roumanie s’est fait remarquer avec plusieurs arrêts difficiles. Une belle performance qui n’a pas dû échapper à l’Olympique Lyonnais, son nouveau club qui le cantonne à un statut de remplaçant depuis son arrivée cet été. La doublure d’Anthony Lopes, agacée par sa situation, a donc profité de l’après-match pour demander une faveur à son coach Sylvinho.

« Un joueur n'est jamais content quand il ne joue pas, a reconnu le Roumain au micro de la chaîne L’Equipe. On a un entraîneur qui prend des décisions à chaque match pour gagner. Pour l'instant, il ne m'a pas donné une chance de jouer. Mais je suis professionnel, je m'entraîne chaque jour. Quand ma chance arrivera, j'en profiterai. Je veux jouer mais pour l'instant, l'entraîneur a pris une autre décision et je la respecte. Je n'ai pas peur pour ma place en équipe nationale. L'entraîneur (Cosmin Contra) a une grande confiance en moi, plus que mon coach à Lyon. » Tatarusanu pense mériter au moins une titularisation et n’hésite pas à le faire savoir.