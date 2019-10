OL : Sylvinho viré, Juninho et Baticle assurent l'intérim !

Dans : OL, Ligue 1.

Moins de 24 heures après la défaite de l'Olympique Lyonnais dans le derby à Saint-Etienne, l'OL annonce ce lundi soir le limogeage immédiat de Sylvinho, arrivé il y a moins de quatre mois sur le banc du club rhodanien. « L’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior. Pendant le déroulé de cette procédure l’entraînement sera assuré par Monsieur Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho », vient d'officialiser le club de Jean-Michel Aulas. L'OL n'a plus gagné en Ligue 1 depuis la deuxième journée de Championnat et pointe à la 14e place du classement avec seulement un point d'avance sur Metz, 20e et dernier.