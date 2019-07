OL : Sylvinho se donne 20/20 comme entraîneur de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis le 28 mai dernier, Sylvinho a pris la place de Bruno Genesio sur le banc de touche de l’Olympique Lyonnais.

Après avoir passé sa Licence UEFA Pro A, obligatoire pour occuper la fonction d'entraîneur principal en Europe, en juin, l’entraîneur brésilien a retrouvé son groupe au début du mois de juillet. Cette semaine, comme il est de coutume à Lyon, les Gones ont lancé leur préparation estivale par un stage à Tignes. En altitude, le technicien de 45 ans a donc pris ses marques sous la tunique de l’OL. Avec une certaine assurance et un plaisir non dissimulé.

« Le stage à Tignes ? C’est un moment très difficile pour les joueurs. Ils doivent travailler dur. Tout s’est bien passé. Il y a eu une très bonne ambiance dans le groupe. L’équipe a bien travaillé. Elle a montré de l’intérêt, de l’envie d’apprendre et d’assimiler les concepts... Nous avons encore besoin de temps pour travailler, mais nous sommes sur la bonne voie. Les premiers pas à l'OL ? Je n’ai pas eu de problème d’intégration avec le staff. J’aime parler avec n'importe quel joueur. Je suis très bien ici. Mon ami Fernando Lazaro, qui est analyste vidéo, nous a rejoint en cours de stage pour travailler avec eux. La relation est bonne avec le staff... Je suis dynamique. On montre des vidéos, des concepts. On conseille avec juste quelques mots les défenseurs. Je sens parfois qu'il faut que je sois présent sur le terrain. Pour la confiance des joueurs, je les conseille à certains moments. Je pense que ça les aide beaucoup », a expliqué, sur le site de l’OL, Sylvinho, qui espère donc que sa formation répondra présent dès ce samedi lors du premier match amical face au Servette de Genève.