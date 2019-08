OL : Sylvinho refuse de punir le vilain Lopes à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par le Paris Saint-Germain et en fin de contrat dans un an, Anthony Lopes n’a toujours pas prolongé à l’Olympique Lyonnais.

Une situation qui inquiète dans la capitale des Gaules, et qui provoque régulièrement l’agacement d’un Jean-Michel Aulas qui trouve bien trop gourmand les agents de l’international portugais. Ces derniers jours, aucune avancée notable n’est intervenue dans ce dossier. Néanmoins, Sylvinho refuse de punir sportivement le joueur. Et en conférence de presse, le Brésilien a clairement fait comprendre qu’il ne souhaitait pas se mêler à cette négociation.

« Je veux qu'Antho se sente bien à l'entraînement et il se sent très bien. La prolongation est une discussion entre le président, son agent et Anthony. Je ne veux pas m'immiscer dans les discussions » a indiqué Sylvinho, pour qui c’est à Jean-Michel Aulas et à Juninho de régler ce dossier. En attendant, Anthony Lopes est à sa disposition et le coach rhodanien a bien l’intention de s’en servir malgré la présence dans l’effectif d’un second gardien réputé comme Ciprian Tatarusanu.