OL : Sylvinho refuse de faire cette erreur XXL

Dans : OL, Ligue 1.

Ce samedi midi, l'Olympique Lyonnais affrontera le FC Nantes au Groupama Stadium, histoire d'assurer la promotion de la Ligue 1 en Chine. Mais Sylvinho ne se soucie pas réellement de ces impératifs liés au marketing, l'entraîneur de l'OL étant bien conscient qu'un autre résultat qu'une victoire pourrait lui mettre une pression de plus en plus énorme sur les épaules. Mais malgré cela, l'entraîneur brésilien de Lyon refuse de céder à certaines voix qui exigent qu'il intègre plus de jeunes joueurs dans son groupe histoire de titiller les cadres. Il s'agirait pour Sylvinho de montrer qu'il compte lui aussi sur ce qui a toujours été la force de l'OL, son centre de formation.

Mais le Brésilien connaît la musique, et il sait que miser sur des jeunes en ces heures difficiles peut avoir un effet désastreux pour ces derniers si l'aventure tourne mal. Et Sylvinho l'a dit haut et fort, il ne jouera pas sur ces leviers au moment où l'OL passe un trou d'air. « Ce serait un péché de mettre un jeune de 19 ans sur le terrain aujourd’hui, dans cette période d’instabilité. C’est un prix que je ne veux pas payer ! », a expliqué l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lequel attend des jours meilleurs pour lancer des espoirs de l'OL dans le grand bain.