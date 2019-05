OL : Sylvinho qui fait une Zidane et rafle tout, Aulas y croit

Dans : OL, Ligue 1.

Il faudra attendre la confirmation de l’Olympique Lyonnais, mais a priori, Sylvinho sera bien le successeur de Bruno Genesio. Un choix étonnant compte tenu de son inexpérience.

Malgré ses passages à l’Inter Milan et plus récemment en Seleção, le Brésilien n’a occupé que des postes d’adjoint. A Lyon, le technicien de 45 ans vivra sa première aventure en tant qu’entraîneur principal. Il n’est donc pas difficile de deviner qu’il s’agit du choix du directeur sportif annoncé Juninho (44 ans). Un choix validé par Jean-Michel Aulas, persuadé que Sylvinho peut frapper fort dès sa première année d'entraineur principal, comme un certain Zinedine Zidane. « C’est Juninho qui l’a choisi. Alors j’ai entendu qu’il n’avait pas une longue expérience en tant qu’entraîneur principal. Mais bon, sans vouloir comparer Sylvinho à Zidane, on a vu que de très grands joueurs pouvaient très vite s’inscrire dans des projets ambitieux », assure ainsi le président lyonnais, persuadé que ce duo inédit va cartonner.

Pourtant, les deux compatriotes n’ont pas eu l’occasion de se rapprocher pendant leurs carrière de joueur respectives. Même s’ils sont de la même génération, les futurs Lyonnais n’ont jamais évolué au sein du même club. Et en sélection, ils n’ont disputé qu’un seul match ensemble lors d’une victoire au Venezuela (0-6) en éliminatoires du Mondial 2002. En revanche, Sylvinho et Juninho se sont croisés à de nombreuses reprises en tant qu’adversaires. Surtout lorsque le premier évoluait au Corinthians (1995-1999) et le deuxième à Vasco de Gama (1995-2001).

Maurice et Sylvinho ex-coéquipiers

Puis en Europe, les confrontations entre le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais, en phase de groupes de la saison 2007-2008 et en 8e de finale deux ans plus tard, leur ont permis de se recroiser. Finalement, Juninho aura passé moins de temps avec Sylvinho que Florian Maurice, le responsable du recrutement de l’OL qui a vécu une saison à ses côtés au Celta Vigo (2001-2002).