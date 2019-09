OL : Sylvinho n'est pas un bug, un Brésilien félicite Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà attaqué par certains observateurs après les matchs de préparation, Sylvinho avait retourné tout le monde suite au deux probantes victoires contre Monaco et Angers en Ligue 1. Mais les doutes sont rapidement revenus concernant l'entraîneur brésilien de l'Olympique Lyonnais, l'OL semblant encore se chercher à ce stade de la saison. Si Sylvinho bénéficie du soutien des supporters et des influenceurs rhodaniens, il a également une très bonne image au Brésil où l'on n'a aucun doute concernant la réussite du technicien lyonnais. Ce dimanche, répondant au Parisien, Marcelo, ancien joueur et émissaire de l'OL au Brésil, valide le choix fait par Jean-Michel Aulas.

Car selon lui Sylvinho a toutes les qualités pour s'imposer aux commandes de Lyon. « Juninho est quelqu’un de très compétent. Sylvinho aussi. On a joué ensemble aux Corinthians. C’est un mec très sérieux. Il a de bonnes idées. C’est une nouvelle génération d’entraîneurs. Ça peut être bon pour l’avenir », explique celui qui avait été le premier de longue série des joueurs brésiliens de l'Olympique Lyonnais. Depuis, Sonny Anderson, Caçapa, Juninho, Cris et d'autres ont confirmé que la capitale des Gaules savait profiter de l'apport des talents venus du Brésil. A Sylvinho de confirmer que cette tradition n'est pas terminée.