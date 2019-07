OL : Sylvinho meilleur que Genesio, il a un doute

Dans : OL, Ligue 1.

En s’attachant les services de Koné, Andersen, Jean Lucas ou encore Thiago Mendes, l’Olympique Lyonnais s’est très rapidement renforcé au mercato. Mais l’une des interrogations de la saison prochaine dans le Rhône, ce sera Sylvinho. Car si l’entraîneur lyonnais fait pour l’instant l’unanimité, il est essentiel de garder à l’esprit qu’il s’agit de sa première expérience comme entraîneur principal. C’est donc avec beaucoup de curiosité que Pierre Maturana attend de voir ce que va donner le Brésilien, à un poste où Bruno Genesio a été la cible n°1 des critiques la saison dernière.

Maturana attend Sylvinho au tournant

« Lyon a été actif sur ce mercato. Ils ont réussi les plans qu’ils voulaient faire. Après, en termes de qualité, quand tu perds Mendy et Ndombele, deux internationaux français qui étaient les meilleurs à leur poste en L1 la saison dernière, c’est une perte. Mais l’OL les a plutôt bien remplacé. Mendes, c’est un très bon joueur. Koné, il a de l’avenir. Là où ils sont monté en grade, c’est sur le défenseur central. Il y avait un vrai défaut sur Marcelo. Le vrai coup sera peut-être là, on verra ce que vaut Andersen. Après, il faudrait aussi que le vrai coup du mercato, ce soit l’entraîneur, Sylvinho, car les critiques de l’an dernier tournaient surtout autour du jeu » a confié, impatient et en mettant un peu la pression à Sylvinho, le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com.