OL : Sylvinho viré de Lyon, Duluc y croit très fort

Dans : OL, Ligue 1.

Même si nul ne sait ce qu'il est ressorti de la réunion de crise organisée samedi soir entre Jean-Michel Aulas et Juninho, suite à la défaite de l'Olympique Lyonnais contre Nantes, il est évident que Sylvinho a désormais une énorme pression sur les épaules. Car en quelques jours, l'OL va devoir se coltiner un match face à Leipzig en Ligue des champions, et ensuite un déplacement forcément encore plus attendu à Saint-Etienne pour un derby entre deux rivaux en crise. Sauf s'il fait un sans-faute, l'entraîneur brésilien risque bien de vite devoir ranger son casier au Groupama Stadium. Pour Vincent Duluc, la situation de Sylvinho est intenable ou presque.

Car pour le grand spécialiste de l'OL au sein de L'Equipe, rien ne va plus à Lyon. « L’entraîneur, Sylvinho, n’est pas forcément le plus coupable, mais les entraîneurs sans solution, en période de crise, n’ont aucun avenir. Une vision tactique déjà balayée par les résultats, des messages très vagues quand il prend la parole, pas de progrès dans le jeu (..) Ce qui risque de lui être fatal, à très court terme, est la certitude que l’Olympique Lyonnais – son stade privé, son effectif de jeunes internationaux, son aisance financière, sa régularité sportive, la stabilité de sa gouvernance – est un club où un entraîneur n’échoue pas facilement. C’est aussi un club où jamais un nouvel entraîneur arrivé pendant l’été n’a été évincé au cours de sa première saison. On dirait que les temps vont changer », annonce Vincent Duluc, qui ne voit pas comment la situation de Sylvinho pourrait s'améliorer.