OL : Sylvinho, Juninho, et maintenant Tousarinho à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Promis à une saison compliquée, après les propos initiaux de Juninho sur le souhait de recruter un milieu plus technique que lui, Lucas Tousart a totalement inversé la tendance en deux matches. L'international Espoirs tricolore a signé deux rencontres de haut-niveau, que ce soit contre Monaco ou Angers, et il a déjà mis tout le monde sur la poche au point qu'un éventuel départ n'est plus du tout à l'ordre du jour. Pour Kevin Diaz, Lucas Tousart peut devenir l'énorme révélation de la saison lyonnais et franchir un cap vers les sommets.

Et l'ancien joueur, désormais consultant pour RMC, de dire tout le bien qu'il pense du joueur de l'Olympique Lyonnais. « Lucas Tousarinho est en train de faire des choses incroyables. C’est le joueur qui pourrait symboliser la transformation des joueurs dans cette équipe. C’était déjà un beau joueur avant. Mais cette saison, il a changé. Techniquement, sur un appui, le contrôle vers l’avant et la passe en profondeur sur le but de Dembélé, c’est du grand art », constate un Kevin Diaz totalement sous le charme de Lucas Tousart. Du côté de l'OL on doit clairement espérer que tout cela continue encore et longtemps.