OL : Sylvinho fait du bricolage à Lyon, il ne panique pas

Dans : OL, Ligue 1.

En début de saison, Sylvinho semblait avoir trouvé son équipe-type. En effet, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a aligné le même onze de départ pour les trois premières journées de Ligue 1, face à Monaco, Angers et Montpellier. Mais depuis la défaite dans l’Hérault, le Brésilien donne le sentiment de bricoler entre changements de système et de joueurs. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Maxwel Cornet n’a pas caché l’évidence. Oui, Sylvinho bricole à Lyon mais selon l’ancien attaquant de Metz, c’est tout-à-fait logique pour un entraîneur qui débute et qui ne connaît pas encore parfaitement son effectif.

« Le coach fait pas mal tourner. Il faut lui laisser le temps de connaître son équipe. C’est en essayant qu’il va apprendre, et je pense que c’est ce qu’il est en train de faire. On doit être plus tueur devant le but, concrétiser davantage nos occasions. Moi, je ne me fais pas de soucis. Dès qu’on va renouer avec la victoire, ça va aller tout seul après. Avant les matchs, Sylvinho nous donne des consignes. A nous de les respecter et de prendre des risques, tenter car nous avons des joueurs de qualité dans ce groupe. On a un petit coup de mou, il ne faut pas s’alarmer » a commenté Maxwel Cornet, qui ne fait malheureusement pour lui pas partie des plans de Sylvinho en ce début de saison.