OL : Sylvinho exige un changement de mentalité à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait la mine des mauvais jours après le nul concédé par son équipe ce samedi contre Bordeaux au Groupama Stadium. Pour Sylvinho, il est impératif que tout le monde se reprenne, car l'OL se tire une balle dans le pied en ne serrant pas le jeu du début à la fin.

« On sait défendre en 4-5-1, on n'est pas mal sur les coups de pied arrêtés, et on a marqué neuf buts. Le problème, ce sont ces expulsions qui nous font perdre des points et nos difficultés à tuer le match. Quand vous commencez à construire, vous pouvez vous attendre à des hauts et des bas. On doit changer en partie la mentalité, mieux asseoir notre supériorité, avoir plus de conviction, ne pas perdre des points (...) La mentalité quand on perd des points me pose problème. Sur le terrain, il faut avoir envie de gagner, de se battre. C'est ça qui compte. Pour aller plus haut, il faut être prêt à jouer à fond chaque match. Pour être une grande équipe, il faut changer la mentalité des joueurs », a fermement prévenu l'entraîneur brésilien, qui espère que la trêve internationale va ramener tout le monde à la réalité du côté de l'Olympique Lyonnais.