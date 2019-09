OL : Sylvinho est pire que Genesio, Nabil Djellit allume !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a enregistré ce samedi contre Nantes une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 au Groupama Stadium, et un septième match sans victoire toutes compétitions confondues. Alors que Juninho en personne a reconnu que la situation de Sylvinho était incertaine, tant le message du coach brésilien a du mal à passer, les attaques directes contre l'entraîneur de l'OM se multiplient. Et cela ùême si certains veulent faire croire que ce sont les rares membres du staff de Bruno Genesio encore à Lyon qui font rater la mission de Sylvinho, Nabil Djellit est lui beaucoup plus direct.

Via Twitter, le journaliste de France-Football y est allé de bon coeur après l'échec lyonnais contre Nantes. « Pied de nez aux supporters de l’Olympique Lyonnais qui se foutaient de la gueule de Genesio. Il était sûrement critiquable sur certains points. Mais on a rarement vu des matches de son équipe avec une telle pauvreté dans le jeu. Sylvinho, il a jusqu’à au derby s’il n’est pas déjà mort dans le film. Il tâtonne tactiquement, et ses joueurs ne répondent plus », fait remarquer Nabil Djellit, qui ne voit pas l'entraîner brésilien aller très loin sur le banc de l'Olympique Lyonnais.