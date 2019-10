OL : Sylvinho est intelligent, et il le prouve

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a une semaine jour pour jour, après la défaite de son Olympique Lyonnais face au FC Nantes, Sylvinho traversait une première grosse zone de turbulences, au point même que son départ était envisagé par certains si les choses ne s'amélioraient pas à Leipzig et contre l'ASSE. Mais, l'entraîneur brésilien de l'OL a réussi à inverser la tendance en Ligue des champions, prenant en compte les remarques de Juninho et ne se crispant pas sur son schéma tactique, là où d'autres n'auraient pas accepté que l'on vienne se mêler de la vie du vestiaire et des choix stratégiques et sportifs.

Avant le chaud derby à Saint-Etienne, Sylvinho est revenu sur tout cela et reconnu qu'il n'était pas têtu au point de ne pas écouter les autres, même si forcément il a le désir d'imposer ses idées à l'Olympique Lyonnais. « Je ne me préoccupe pas de moi, mais de mes joueurs. J’aime travailler avec eux, développer des idées. Je suis un entraîneur avec des convictions, mais j’ai l’intelligence ou la clairvoyance de changer, de m’adapter au moment présent. Si je ne peux pas les appliquer à l’occasion d’un match, je les mets de côté pour le bien de l’équipe et pour ce que je veux mettre en place (...) Dimanche ce sera difficile, un derby c’est un derby. Il y a la rivalité, l’ambiance du stade, mais on y va aussi pour bien jouer au football. Mon travail c’est de faire progresser l’équipe, de lui donner une constance. Ce qu’on a bien fait peut être meilleur », a confié l'entraîneur brésilien de l'OL, qui sait qu'une victoire dimanche à Geoffroy-Guichard le laissera tranquille pour pas mal de temps.