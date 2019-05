OL : Sylvinho entraineur, l'énorme surprise signée Juninho

Dans : OL, Ligue 1.

C’est la folie du marché des transferts pour les entraineurs en France, où la moitié des clubs pourrait bien changer de coach dans les prochains jours.

Ce sera sans aucun doute le cas à Lyon, puisque Bruno Genesio quittera son rôle dans une semaine, à l’issue de la 38e journée. Les noms ont fusé dernièrement, mais chez les techniciens qui pourraient se concilier avec l’arrivée de Juninho au poste de directeur sportif, on retrouve notamment Tiago, l’ancien lyonnais désormais adjoint à l’Atlético Madrid, et Mikel Artera, homme de confiance de Pep Guardiola à Manchester City. Des pistes crédibles et qui concurrent les noms de Laurent Blanc ou même Julien Stéphan, récemment cités.

Toutefois, L’Equipe annonce une petite surprise avec un candidat assez méconnu pour le moment en la personne de Silvinho. Cet ancien joueur remuant notamment sous le maillot du FC Barcelone, a été adjoint dans plusieurs clubs, et se retrouve désormais dans la fédération brésilienne, où il s’occupe de la sélection olympique. Juninho aurait en tout cas un faible pour un homme de 45 ans qu’il connaît bien et apprécie, et qui serait finalement le plus expérimenté des trois candidats étrangers que l’OL semble avoir mis dans sa short-list.