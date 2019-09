OL : Sylvinho doit « rectifier le tir », le signal d'alarme tiré !

Dans : OL, Ligue 1.

Saluée par la majorité des supporters de l'Olympique Lyonnais, la venue de Sylvinho sur le banc de l'OL commence à susciter quelques questions. Et ce n'est pas le nul concédé par le club de Jean-Michel Aulas mercredi soir à Brest qui va calmer les critiques qui commencent à tomber sur le style de jeu imposé par le technicien brésilien. Pour l'instant, Sylvinho a encore le joker Juninho dans les mains, mais cela pourrait ne pas durer des siècles. Sur Olympique-et-Lyonnais.com, Nicolas Puydebois se pose ouvertement des questions.

« Cet OL ronronne, manque de rythme et clairement de personnalité (...) Ce match nul (le 3e en Ligue 1 en 7 journées) va le mettre un peu plus en difficulté et nous éclaire davantage sur les carences affichées par son équipe. Enfin, tous ses changements sont effectués poste pour poste et n’apporte pas de plus-value. Bien au contraire. Les joueurs remplacés mériteraient souvent, à mon sens, de rester sur la pelouse. Bref, Sylvinho doit vite rectifier le tir », prévient l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais. Le coach brésilien de l'OL a déjà grillé quelques jokers, et samedi contre Nantes tout autre résultat qu'une victoire pourrait faire tousser très fort dans les tribunes du Groupama Stadium...et dans les bureaux d'OL Groupe.