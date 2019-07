OL : Sylvinho confirme deux arrivées imminentes à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En stage à Tignes, l’Olympique Lyonnais a préparé sa saison sous la houlette de son nouvel entraîneur Sylvinho. Et ce mardi, le Brésilien est apparu décontracté et blagueur devant les médias pour un point presse durant lequel le mercato a bien évidemment été évoqué. Et alors qu’un accord contractuel avec le défenseur danois Joachim Andersen a été annoncé par L’Equipe, Sylvinho a confirmé que les choses étaient bien engagées pour la venue du joueur de la Sampdoria de Gênes.

L’ancien adjoint de Tite avec la Seleçao a également confirmé la venue imminente de Youssouf Koné, actuellement en vacances après l’élimination du Mali face à la Côte d’Ivoire en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. « J’ai parlé à Florian (Maurice), et il semblerait qu’on ait trouvé un accord avec Andersen et son club de la Sampdoria. Le dossier a donc l’air de bien avancer. En tout cas, je l’espère. (Youssouf) Koné vient de démarrer ses vacances, nous l’attendons aussi » a commenté l’entraîneur lyonnais, dont l’activité débordante lors des entraînements a scotché les supporters rhodaniens, emballés comme rarement, sur les réseaux sociaux.