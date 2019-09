OL : Sylvinho accusé de coacher la peur au ventre à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Après le match nul concédé par l’Olympique Lyonnais sur la pelouse d’Amiens vendredi, l’entraîneur rhodanien Sylvinho n’est pas épargné. Et pour cause, le Brésilien est notamment accusé d’avoir été trop attentiste au niveau de son coaching, en ayant effectué son premier changement seulement à la 81e en remplaçant Jeff Reine-Adelaïde par Jean Lucas. Pour le journal L’Equipe, il est évident que l’ancien adjoint de Tite au Brésil n’est pour l’instant pas inspiré. Car dernièrement, ses choix semblent plus guidés par la crainte qu’autre chose…

« A Amiens comme lors des rencontres précédentes, son coaching n’a pas masqué cette limite. Il a été plus guidé par la crainte que par une idée de conquête. Alors que son équipe ne proposait plus rien depuis la pause et se cramponnait de plus en plus fébrilement à son avantage, l’entraîneur brésilien a effectué un premier changement à dix minutes de la fin (…) Sylvinho n’est pas le premier à tenter d’apporter plus de densité à la récupération pour son équipe redevienne conquérante. Le problème, c’est qu’il était trop tard et qu’aucun des entrants n’a rééquilibré le rapport de force » indique le quotidien national, pour qui Sylvinho va clairement devoir mieux faire cette semaine avec les réceptions du Zénith et de Paris.