OL : Sylvinho à Lyon, même le PSG applaudit

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jean-Michel Aulas l’avait annoncé, il avait en tête un projet sportif complètement différent pour son équipe à partir de la saison prochaine.

Et le président lyonnais a tenu parole en ramenant Juninho au poste de directeur sportif, laissant ce dernier choisir l’entraineur à sa guise. Cela a débouché sur la signature cette semaine de Sylvinho, ancien joueur confirmé dans de grands clubs européens et entraineur adjoint apprécié en Italie et au Brésil. Mais ce pari est tout de même énorme par rapport aux habitudes de l’OL. Néanmoins, il force l’admiration même chez la concurrence, puisque Maxwell, le directeur sportif adjoint du PSG, a totalement approuvé ce choix.

« Je trouve que c’est une bonne nouvelle oui, mais je suis Brésilien et proche de lui. Ça me fait plaisir, c’est un entraîneur qui a beaucoup appris avec Mancini, il a connu différentes écoles du foot, en Espagne, Angleterre, Italie, Brésil, il a beaucoup d’expérience et c’est un connaisseur. Dans la gestion humaine c’est quelqu’un d’extraordinaire », a expliqué le Brésilien à propos de son compatriote sur RMC. Des compliments qui renforceront certainement les certitudes de Jean-Michel Aulas sur ce choix, même si ce sont les résultats qui parleront forcément pour Sylvinho.