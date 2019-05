OL : Sylvinho à Lyon, ce consultant regrette déjà Genesio

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Officiellement présenté mardi par Jean-Michel Aulas et par Juninho, le nouvel entraîneur Sylvinho a fait une bonne impression aux supporters.

Néanmoins, la venue de l’ancien adjoint de Tite avec la sélection brésilienne ne fait pas totalement l’unanimité, notamment au niveau des consultants. Par exemple, Dominique Grimault a de sérieux doutes au sujet de la réussite du duo Juninho-Sylvinho à Lyon. Car pour le consultant de La Chaîne L’Equipe, le manque de connaissance du championnat de France des deux hommes pourrait être préjudiciable à l’avenir.

« Juninho, cela fait 10 ans qu’il n’a plus de regard sur la Ligue 1. Sylvinho ne la connaît pas du tout. Ils seront obligés de se faire briefer par Baticle et Coupet… J’ai un gros doute parce qu’ils ne connaissent pas la Ligue 1. Je suis énervé par ce choix. J’ai un gros point d’interrogation. Il faut le poser » a relevé l’ancien journaliste de M6, pas forcément rassuré pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais, au contraire de la majorité des supporters. Autant dire que Juninho et Sylvinho seront attendus au tournant, aussi bien durant le mercato que lors du début de la saison de Ligue 1.