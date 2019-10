OL : Sylvinho a désobéi à Juninho, mauvaise idée

Dans : OL, Ligue 1.

Lundi soir, l’Olympique Lyonnais a indiqué dans un communiqué le départ de Sylvinho, officiellement écarté après une série noire en Ligue 1 et un bilan de 9 points en 9 matchs.

Désormais, la direction rhodanienne s'affaire à trouver un successeur au Brésilien. Au sujet de ce dernier, quelques informations filtrent ces dernières heures. Selon les informations obtenues par RMC Sport, Sylvinho s’est clairement obstiné à imposer ses vues et son plan de jeu aux joueurs coûte que coûte notamment sur l’aspect tactique. Son entêtement sur certains sujets lui a valu un isolement très rapide au sein du vestiaire lyonnais. Gérald Baticle, Grégory Coupet et Claudio Caçapa ont très rapidement pris leurs distances et Sylvinho s’est retrouvé seul dans la tempête, au côté de son fidèle adjoint Fernando Lazaro.

Après la défaite contre Nantes au Groupama Stadium, Juninho a ainsi conseillé Sylvinho. Le directeur sportif rhodanien a notamment indiqué à Sylvinho qu’il devait être plus souple avec son groupe et avec son staff. Des remarques entendues par l’ancien coach de l’OL, qui n’a cependant pas appliqué les conseils de son compatriote. « Sans plan de jeu offensif, ni véritables solutions pour relancer un collectif en perdition, Sylvinho a définitivement perdu le fil en "mourant avec ses idées" » précise la radio, pour qui Sylvinho est resté droit dans ses bottes jusqu'au bout à Lyon. Alors qu’en acceptant de modifier son management, il aurait peut-être eu l’occasion d’inverser la tendance.