OL : Sur la touche à Lyon, Nkoulou a mis le Torino dans sa poche

L'Olympique Lyonnais a fait du ménage dans son effectif, et parmi les joueurs qui ont quitté le club de Jean-Michel Aulas, il y a Nicolas Nkoulou, prêté au Torino alors qu'une saison sur le banc s'annonçait pour lui. Souvent critiqué du côté de l'OL, le défenseur international camerounais a réussi à inverser la tendance dans la capitale du Piémont. Evoquant la situation de Nicolas Nkoulou sur FootMercato, un journaliste spécialiste du Torino avoue que le défenseur lyonnais fait parler de lui en bien du côté du championnat d'Italie.

« C’est vraiment une découverte et une bonne surprise. Ce n’est pas facile quand tu es défenseur de s’adapter à la Serie A, surtout quand tu viens de Ligue 1. Ce sont deux championnats totalement différents. Mais il a été convaincant dès les matches amicaux. On en a tout de suite parlé en bien. Il a eu un bon impact notamment physique et il fait des débuts plus que corrects. Ce n’est pas le meilleur défenseur de Serie A, mais pour une recrue il fait très bien son boulot (...) Il tient la baraque derrière. Techniquement, il se débrouille bien. C’est un joueur qui me rappelle un peu Kamil Glik dans le sens où les supporters du Torino ne s’enflamment pas pour des attaquants, des joueurs qui dribblent ou mettent 20 buts par saison. Eux, ce qu’ils adorent ce sont les gars qui mettent le pied, qui ont du caractère, qui prennent des cartons rouges. Nkoulou n’en est pas encore là. Mais son profil colle à l’identité du club et ça a facilité son intégration. Ça se ressent logiquement sur ses performances », explique Valentin Pauluzzi, qui suit de très près le football italien.

Pour mémoire, Nicolas Nkoulou est lié jusqu'en 2020 avec l'Olympique Lyonnais, mais dans son contrat de prêt payant signé avec l'Olympique Lyonnais, le Torino dispose d'une option d'achat à hauteur de 3,5ME.