OL : Stop au bashing, Aulas demande aux supporters de réfléchir

Dans : OL, Ligue 1.

À n'en pas douter, l'Olympique Lyonnais vient de vivre sa pire semaine depuis bien longtemps, avec une élimination en Coupe de France et une grosse chute en Ligue 1.

Deux revers qui ont assombri l'avenir de Bruno Genesio chez les Gones tout en créant une véritable rupture entre le club rhodanien et ses supporters. Samedi lors de la déroute contre Dijon au Parc OL (1-3), les joueurs lyonnais ont subi les sifflets et les moqueries de leurs propres supporters. Une attitude que Jean-Michel Aulas ne comprend pas tellement, lui qui estime que l'OL a pleinement besoin du soutien des siens durant ce sprint final, alors que sa formation reste tout de même solidement attachée au podium.

« On a perdu deux matchs au Groupama Stadium cette semaine, mais l’institution OL ne mérite sûrement pas cette réaction hostile contre son équipe. Cette année, l'OL s’est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, pour la demi-finale de Coupe et est troisième du championnat de L1 avec cinq points de retard sur Lille, qui mérite les éloges de tous les consultants, et six points d’avance sur l’ASSE, qui fait une magnifique saison ! Lyon a besoin du soutien de tous ceux qui aiment l’institution car il ambitionne d’être encore en Coupe d’Europe l’année prochaine pour la 23e fois consécutive. Et l’OL est aussi le premier club avec 10 participations en C1, devant le PSG (8) et l'OM (6). L’institution OL revendique un peu de modération et de soutien objectif pour aider ses joueurs à rester sur le podium et taquiner la deuxième place », détaille, sur Twitter, le président Aulas, qui attend donc une réaction de la part de son équipe à Nantes vendredi prochain. Un match qui sera vital pour la fin de saison.