OL : Staff, joueurs, Sylvinho plus isolé que jamais ?

Dans : OL, Ligue 1.

Sept matchs de suite sans victoire toutes compétitions confondues. Pas besoin d’aller plus loin pour comprendre que l’Olympique Lyonnais est dans une profonde crise en ce début de saison. Et comme souvent dans ce genre de situation, c’est l’entraîneur qui est pointé du doigt et se retrouve par conséquent très fragilisé. Arrivé en France il y a tout juste 3 mois pour sa première expérience sur un banc de touche, Sylvinho a chaud. Mis sous pression par Jean-Michel Aulas lundi puis par Juninho samedi, le Brésilien serait, en plus, très isolé en interne.

Selon les informations du compte Twitter @OlinRunner69, généralement bien informé et qui avait notamment annoncé les arrivées de Juninho et de Sylvinho début mai, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais serait dans une situation intenable. « Sylvinho est vraiment isolé dans le vestiaire, ni les joueurs ni le staff ne lui parlent. La fin est proche » peut-on lire sur le compte Twitter. Autant dire que les matchs de la semaine prochaine, face à Leipzig en Ligue des Champions puis à Saint-Etienne dans le derby, seront décisifs pour Sylvinho, qui vit peut-être ces dernières heures à l’OL.