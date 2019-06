OL : Son prix explose, Al Mubarak sort les millions d'euros !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Parmi les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui suscitent le plus de convoitise lors du mercato qui démarre dans quelques jours, outre Ferland Mendy, il y a également Tanguy Ndombele. Le milieu international de l'OL provoque l'intérêt de plusieurs gros clubs, et notamment en Espagne. Mais, alors qu'il se dit que Jean-Michel Aulas a refusé en début de semaine une offre de Tottenham pour Tanguy Ndombele, le Manchester Evening News annonce que Manchester City va entrer dans le danse. Souhaitant trouver un successeur à Fernandinho pour le long terme, Pep Guardiolo a demandé à son patron, Khaldoon Al Mubarak, de faire un effort financier pour recruter cet été à un poste clé.

Trois joueurs seraient donc dans le collimateur du champion d’Angleterre, à savoir Tanguy Ndombele, Marcos Llorente, mis sur la touche au Real Madrid depuis le retour de Zinedine Zidane, et enfin Rodrigo Hernandez, le milieu de terrain de l’Atlético Madrid. Si Marco Llorente est un troisième choix pour Manchester City, on évoque un prix de 70ME pour Tanguy Ndombele et Rodrigo Hernandez. De quoi évidemment ouvrir la porte à des négociations possibles, même si le propriétaire des Citizens sait que l'UEFA l'a ouvertement à l'oeil en matière de fair-play financier.