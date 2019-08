OL : Soldat n°1 de Sylvinho, il est aux anges à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

En marge de la victoire lyonnaise à Monaco vendredi soir, Sylvinho a officiellement nommé Jason Denayer capitaine de l’OL. Une petite surprise puisque le Belge était en concurrence avec Lopes, Depay ou encore Dubois pour succéder à Nabil Fekir. Mais l’ancien défenseur de Manchester City a les épaules pour assumer ce rôle selon Sylvinho. Et après la victoire somptueuse en Principauté, Jason Denayer a indiqué qu’il était prêt à prendre ses responsabilités et à donner satisfaction au staff technique des Gones.

« Mon rôle de capitaine, c'est nouveau pour moi, mais j'aime ça. On m'a beaucoup aidé au club. C'est une fierté d'avoir été choisi par le staff. C'est un peu plus de responsabilités, mais ça ne va pas changer grand-chose pour moi. La victoire à Monaco ? On a corrigé nos faiblesses pendant la semaine et on a été solides et efficaces. Sylvinho veut qu'on soit un bloc et qu'on propose du jeu » a indiqué Jason Denayer, définitivement appelé à être le patron de l’Olympique Lyonnais cette saison, où son duo avec Joachim Andersen doit constituer une force du récent 3e de L1.