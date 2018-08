OL : Signer à Lyon ? Il a demandé à ses agents d'accélérer

Dans : OL, Ligue 1.

Avant d'entrer dans le vif du sujet avec la reprise de la Ligue 1, Léo Dubois s'est confié sur ses débuts à l'Olympique Lyonnais.

Dimanche face à Amiens au Groupama Stadium, Léo Dubois pourrait lancer son aventure avec Lyon de la plus belle des manières, avec une titularisation. Auteur d'une bonne préparation estivale sous la houlette de Bruno Genesio, l'ancien joueur du FC Nantes a enchaîné les matchs en montant en puissance. Bien intégré au sein du groupe rhodanien et même promu capitaine face à l’Inter Milan en match amical samedi dernier (0-1), le latéral de 23 ans a par conséquent de très grandes ambitions pour sa première saison chez les Gones.

« Mes objectifs ? Je veux disputer le plus de matchs possibles. Je veux découvrir la Champions League, jouer des grands matchs. C’est hyper intéressant pour moi. Je vais tout faire au quotidien pour vivre ce genre de moments. Je n’ai pas d’objectifs chiffrés, notamment en terme de passes décisives. Mon objectif est d’abord de faire mon travail défensif. Les statistiques offensives viendront toutes seules. Mon choix de l'OL ? Tout s’est passé très vite dans ma tête. Quand j’ai appris que l’OL était intéressé, j’ai dit à mes agents d’accélérer les choses. C’était le club où il fallait que j’aille, je le savais. Les discussions se sont bien passées. Je savais que je me sentirai bien ici. Et c’est ce que je vis tous les jours. L’OL est un grand club », a lancé, sur le site de son nouveau club, Dubois, qui espère bien mettre tout le monde d'accord dès le début de la saison afin de pousser un concurrent vers la sortie pendant le mercato.