OL : Lopes se défend d'être un « con fini » à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Meilleur gardien de la première partie de saison en L1 selon plusieurs observateurs, Anthony Lopes enchaîne les bonnes performances à Lyon pour sa 5e saison dans la peau du n°1.

Pourtant, l’international portugais de 27 ans n’a pas une bonne image auprès de la majorité des suiveurs de la Ligue 1. Son comportement provocateur voire chambreur dans certaines situations agace. Dans un entretien accordé au magazine Lyon-Capitale, le nouveau vice-capitaine de l’OL a expliqué qu’il était conscient qu’il n’avait pas toujours la bonne attitude sur le rectangle vert.

« Je sais que je peux passer pour un con fini pour ceux qui ne me connaissent pas. Généralement, les nouvelles recrues découvrent une image différente de moi, par rapport à ce qu’ils imaginaient. Et même des joueurs adverses, pour en avoir côtoyé certains en vacances, ils étaient surpris par ma réelle personnalité en dehors des terrains. Ils me disent que je suis une tête de con lors des rencontres ! » s’est amusé le gardien de l’Olympique Lyonnais, qui a encore fait parler de lui récemment pour avoir chambré les supporters d’Amiens au Stade de la Licorne il y a trois semaines lors de la victoire in-extremis du club rhodanien (1-2). Après autant d’années en professionnel, parviendra-t-il à changer cela ? Cela paraît difficile. Et les supporters de l’OL n’en ont peut-être pas envie…