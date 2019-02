OL : Sept ans que ça dure, Lyon en a marre et le dit

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

L’Olympique Lyonnais se méfie comme jamais de sa victoire face au Paris Saint-Germain. La saison dernière, après avoir fait tomber l’ogre parisien, le club rhodanien avait totalement perdu pied en championnat, grisé par ce succès de prestige. Cette fois-ci, avec la course au podium et la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Lyon n’a pas le droit de passer au travers. Et c’est valable pour la Coupe de France, qui ne paraît pas du tout secondaire aux yeux de Bruno Genesio. L’entraineur lyonnais a en effet reconnu qu’aller chercher une place en finale au Stade de France n’était pas qu’une simple parole en l’air cette saison.

« Ça dépend beaucoup de nous et cette année, c’est vraiment un objectif commun qu’on s’est fixés. On a très envie d’aller au Stade de France. Les joueurs ont fait beaucoup d’efforts contre Paris dimanche dernier, donc j’effectuerai quelques changements, mais au compte-gouttes, en fonction des degrés de forme. Habituellement, je préfère le mot « ambition », mais cette année, j’ai modifié mon discours pour parler véritablement d’« objectif » », a livré un Bruno Genesio qui rêve d’apporter enfin un titre à l’OL, sept ans après la victoire en Coupe de France face à Quevilly. Surtout que le propriétaire de la Coupe de France, le PSG, n’est plus aussi imbattable que cela aux yeux des Lyonnais.