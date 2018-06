OL : Séduit par l'Inter, Tousart revient à la raison pour au moins un an

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Suivi assidument par l’Inter Milan, Lucas Tousart n’est pas insensible à cet intérêt venu d’un grand d’Europe, qui démontre que ses progrès et sa régularité ne sont pas passés inaperçus.

Néanmoins, l’international espoir est encore jeune et son club n’a pas vraiment l’intention de le laisser partir aussi rapidement, sans en avoir profité au plus haut niveau. C’est pourquoi, selon Yahoo Sport, grâce à la qualification en Ligue des Champions acquise, l’OL devrait conserver l’ancien valenciennois pour l’épreuve reine. En revanche, la musique pourrait être différente dans un an, où le moment serait jugé plus opportun pour tout le monde de voir ailleurs.

D’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer, mais Lyon ne devrait pas avoir trop de mal à convaincre le milieu de terrain que son avenir à court terme reste à Lyon, avec une place de titulaire quasiment assurée dans un club qualifié directement pour la C1. Pour le reste, avec sa prolongation de contrat signée l’été dernier et qui l’emmène à Lyon jusqu’en juin 2022, le club comme le joueur auront le temps de voir venir les éventuelles sollicitations.