OL : Sans Lyon, Umtiti n'aurait pas été champion du monde

Interrogé sur son flamboyant début de carrière, Samuel Umtiti a bien entendu évoqué son passage à l'Olympique Lyonnais.

« Umtiti ? Vous ne regardez pas ses matchs de Champions League. C'est toujours pareil, on vit le présent. Moi, je regarde tous les matchs, pas seulement celui du dimanche soir. Ils ont tous une chance ». En octobre 2015, Didier Deschamps envoyait un gros tacle en direction de Samuel Umtiti. Trois ans plus tard, le défenseur a remporté la Coupe du Monde en étant titulaire en charnière centrale après avoir devancé la concurrence et confirmé tout son potentiel. Entre temps, le joueur de 24 ans a brillé à Lyon avant d'être transféré au Barça, où il s'est rapidement imposé au côté de Piqué. Une ascension royale qu'il doit en grande partie à l'OL, son club formateur.

« Lyon ? Cela me paraît loin et proche à la fois. Ça passe vite, je n'ai pas le temps de prendre conscience de tout ça. J'ai eu une évolution à tous les niveaux. L'OL m'a fait grandir en tant qu'homme et aussi en tant que joueur. Au Barça, je touche au très très haut niveau. Ça m'a permis d'aller en équipe de France. On a tous notre chance un jour. Certains arrivent chez les Bleus plus tôt, mais en travaillant sérieusement, je savais que j'allais avoir ma place. J'ai eu du temps de jeu, et j'ai enchaîné en EDF et à Barcelone lors de ma première saison. Le travail paie à chaque fois. Je suis content de mon parcours. Il faut continuer dans ce sens, j'ai encore de belles choses à faire », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, Umtiti, qui n'aurait sûrement pas été champion du monde en Russie sans sa formation à l'OL. Jean-Michel Aulas aime ça.