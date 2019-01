OL : Sagnol alerte Aulas sur les faveurs accordées à Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Habitué aux déclarations polémiques, Memphis Depay a récidivé cette semaine en évoquant son avenir.

A l’approche des chocs face au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a répété son intention de rejoindre une formation de ce calibre. Autrement dit, l’ancien Red Devil ne compte pas s’éterniser à Lyon. Pas de quoi s’attirer les foudres de Jean-Michel Aulas, qui ne comprend pas pourquoi les propos de son joueur font autant parler. Une sorte de passe-droit accordé à Depay selon Willy Sagnol, pas convaincu par la gestion du président.

« C’est difficile d’être sévère avec Memphis, surtout quand on sait que l’OL ne l’a quasiment jamais été avec lui, a commenté l’ancien coach de Bordeaux sur RMC. De toute façon, quand vous êtes Néerlandais, que vous signez à Manchester United, et que vous finissez par atterrir à Lyon, vous savez que ce n’était pas ce que vous vouliez au départ. Ce n’était pas le plan de carrière souhaité. Lui, il a goûté à un grand club une fois donc c’est normal qu’il veuille revenir dans un très grand club. »

Le mauvais timing

« Après, il y a des choses à ne pas dire publiquement c’est certain. Le président Jean-Michel Aulas gère son club comme il veut. Mais jusqu’à quel point on peut tolérer qu’un joueur dise ce genre de chose ? Cela ne donne pas une bonne image aux jeunes du centre de formation, etc. Sur le fond, Depay a des ambitions, mais il y avait d’autres moments pour le dire », a regretté dans des propos relayés par Footradio.com, le consultant, surpris par le timing et la sincérité de cette sortie médiatique.